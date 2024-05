Bombeiros de Santa Catarina já resgataram mais de 3,5 mil vítimas no RS

Nesta segunda-feira, 13, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) iniciou um novo revezamento das equipes de Força-Tarefa (FT) para que os trabalhos de resgate continuem no Rio Grande do Sul, após as fortes chuvas que atingiram o estado. Até o momento, as equipes de bombeiros de Santa Catarina já resgataram mais de 3,5 mil vítimas entre pessoas e animais.

Segundo o Centro de Comunicação do CBMSC, os 49 bombeiros militares que atuaram no estado gaúcho nos últimos sete dias, retornam para Santa Catarina e outros 42 seguem para dar continuidade ao trabalho de busca e salvamento.

Além deles, cinco cães também serão empregados nesta terceira etapa de atuação. O revezamento será realizado em duas localidades: uma equipe irá se encontrar em Canoas e a outra na região de Lajeado.

Resgates das vítimas

Grande parte desses bombeiros militares, que estão se deslocando para o Rio Grande do Sul, são especialistas em Intervenções em Áreas Deslizadas (IAD) e atuarão na busca por vítimas que possam estar entre as áreas atingidas por deslizamentos.

Além disso, foram empregadas 14 viaturas, 12 embarcações, oito motores de popa, drones e equipamentos de Busca e Resgate em Inundações e Enxurradas (BRIE).

Desde o dia 1º de maio, as equipes do CBMSC já salvaram mais de 3,5 mil vidas entre pessoas e animais. Além disso, 17 vítimas em óbito foram encontradas e terão a despedida merecida junto dos seus familiares.

Recursos empregados nos dois primeiros contingentes:

– 81 bombeiros militares

– 22 viaturas

– 28 embarcações

– 11 motores de popa

– 2 caminhões

– 1 Auto Posto Comando

– 1 mini-escavadeira

– 1 quadriciclo

– Drones e equipamentos para resgate em áreas deslizadas.

