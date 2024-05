Bombeiros de SC enviados ao Rio Grande do Sul já resgataram quase 3 mil pessoas

Os bombeiros militares de Santa Catarina enviados para o Rio Grande do Sul já resgataram quase 3 mil pessoas até o momento no desastre causado pelas enchentes. Foram salvos também mais de 450 animais. A tragédia no estado deixou, até o momento, 116 mortos e afetou mais de 1 milhão de pessoas.

As informações foram repassadas por meio de um boletim informativo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC), divulgado nesta sexta-feira, 10.

Nesta sexta, as equipes de Força-Tarefa do CBM-SC seguem atuando em apoio ao Rio Grande do Sul realizando resgates de pessoas ilhadas e animais nos municípios de Canoas e Lajeado. Já na região de Cruzeiro do Sul, o foco está no mapeamento de áreas com acúmulo de entulhos para busca de possíveis vítimas, trabalho que é bastante minucioso.

Desde que começou a atuar no Rio Grande do Sul, no dia 1º de maio, as equipes do CBM-SC já resgataram 2.959 pessoas e 473 animais. Além disso, foram encontradas 13 vítimas em óbito.

No município de Muçum, de acordo com o boletim dos bombeiros, para acessar a localidade de Linha Pinheirinho, os agentes tiveram que caminhar cerca de 4 quilômetros sobre o trilho do trem. Neste caminho a equipe cruzou por um viaduto bastante extenso e alto, sobre o Rio Taquari, e na sequência por um túnel de mais de 1km.

Todo esse trajeto foi feito na companhia dos binômios – dupla formada entre bombeiro e cão de busca – e contou com a ajuda de um grupo de voluntários que está na região prestando apoio às famílias. Com um quadriciclo e um carrinho, eles auxiliaram a equipe em boa parte desse caminho.

Equipes

Atuam neste momento em solo gaúcho, 49 bombeiros militares e ⁠quatro cães de busca com uma estrutura de ⁠12 viaturas, ⁠17 embarcações, ⁠11 motores de popa, ⁠uma mini escavadeira, ⁠um Auto Posto Comando (APC), ⁠dois caminhões, ⁠um quadriciclo, ⁠drones e ⁠equipamentos para resgate em áreas deslizadas.

Atualização de afetados

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado às 12h desta sexta-feira, 10, pelo 116 pessoas morreram e quase 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias.

O estado tem 437 municípios afetados. Confira os números da última atualização do órgão:

Municípios afetados: 437

Pessoas em abrigos: 70.772

Desalojados: 337.346

Afetados: 1.947.372

Feridos: 756

Desaparecidos: 143

Óbitos confirmados: 116

Pessoas resgatadas: 70.863

Animais resgatados: 9.984

Efetivo: 27.218

Viaturas: 3.466

Aeronaves: 41

Embarcações: 340

De acordo com a Defesa Civil, as mortes estão sendo apuradas se, de fato, foram ocasionadas pelos eventos climáticos.

