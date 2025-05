Bombeiros detalham operação que resgatou corpo de mulher no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

O Corpo de Bombeiros de Brusque divulgou na tarde desta segunda-feira, 26, detalhes técnicos da operação realizada para encontrar o veículo que caiu no rio Itajaí-Mirim, na noite do domingo, 25. O corpo de Silene Aparecida Corrêa, de 57 anos, foi encontrado junto ao carro.

Segundo o relatório, o veículo teria caído na água por volta das 23h25. Quando a equipe chegou ao local, o carro já não era mais visível na superfície do rio.

Moradores que estavam na área relataram ter presenciado o ocorrido e apresentaram imagens do veículo entrando no rio. No entanto, segundo os bombeiros, não foi possível identificar com precisão o ponto exato da queda nem a direção em que o automóvel trafegava.

Diante da situação e da ausência de visibilidade, os bombeiros optaram por reunir o máximo de informações possíveis para iniciar as buscas de forma segura na manhã seguinte.

Trabalhos de mergulho

Os trabalhos de mergulho começaram por volta das 10h25 da segunda-feira, 26, com a primeira submersão. Participaram da operação o Capitão Fáveri e o Soldado Paim, com o apoio do Cabo Giovani e do Soldado Rafael, além de outra equipe.

As buscas subaquáticas se concentraram nas imediações de marcas de frenagem encontradas à beira da via, que indicavam o provável ponto de entrada do veículo no rio — uma queda estimada em cerca de quatro metros de altura. A técnica utilizada pelos mergulhadores foi a de varredura de fundo com cabo-guia na superfície.

Por volta das 10h40, a equipe localizou o veículo a cerca de seis metros de profundidade. Um cabo-guia foi fixado na roda traseira do lado do passageiro.

Os bombeiros realizaram uma busca por possíveis vítimas no interior do automóvel ainda submerso, mas, devido à correnteza, à baixa visibilidade e à dificuldade de abrir as portas, o acesso ao interior do veículo não foi possível naquele momento.

Com o apoio de um caminhão munck, foi realizada a ancoragem do automóvel com fita de tração e, em seguida, iniciou-se o içamento. Durante a remoção — ainda com o veículo parcialmente dentro da água — os bombeiros constataram a presença do corpo de Silene.

O corpo dela foi devidamente ancorado e, logo após, o veículo foi completamente retirado do rio e colocado às margens, onde já aguardava a equipe da Polícia Científica para os procedimentos legais e periciais.

Leia também:

1. Longevidade: brusquense completa 106 anos e família celebra seu legado

2. Tribunal do Júri condena homens que amarraram e esfaquearam morador do Azambuja, em Brusque

3. Metalúrgicos rejeitam proposta de reajuste salarial e decretam greve em Brusque e Guabiruba

4. Divulgadas atrações da Feijoada do Heinig 2026 em Brusque; saiba quem vem

5. VÍDEO – Socorrista toca piano durante atendimento e acalma paciente com dor em Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: