Bombeiros detalham queda de carro às margens do rio Itajaí-Mirim, em Botuverá

O Corpo de Bombeiros divulgou o relatório oficial sobre a queda de um carro em uma ribanceira em Botuverá, na manhã desta terça-feira, 5. Os ocupantes do veículo, mãe e filho, foram levados ao Hospital Azambuja com ferimentos.

O acidente aconteceu por volta das 7h10, na rua Dionísio Bósio, no Centro. O carro era um Volkswagen Polo, conduzido por uma mulher de 33 anos, que estava acompanhada do filho, de 8 anos.

Quando a equipe chegou ao local, o carro estava capotado às margens do rio Itajaí-Mirim, e mãe e filho já estavam fora do veículo. Ambos apresentavam ferimentos na cabeça, mas estavam conscientes e orientados. A área do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

Segundo informações repassadas à família por uma pessoa que prestou socorro, o veículo teria caído de frente para o rio. A informação, no entanto, não foi confirmada pelas autoridades.

