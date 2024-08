Bombeiros detalham queda de criança do sétimo andar em Blumenau

O Corpo de Bombeiros divulgou um novo relatório na noite desta quinta-feira, 22, com detalhes sobre o acidente na criança de 11 anos que caiu do sétimo andar de um prédio na rua Alameda Rio Branco, no bairro Jardim Blumenau, em Blumenau.

O acidente aconteceu por volta das 15h50. Segundo a mãe da criança, o filho de 11 anos, portador do TEA (Transtorno de Espectro Autista) teria sofrido uma queda de 12 metros de altura e caído sobre uma laje da garagem da edificação.

O menino foi encontrado consciente, com sinais vitais normais e sem lesões aparentes. Ele foi resgatado da laje e atendido pelo suporte avançado do Samu. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio.

A Polícia Militar foi acionada até o local.

