Bombeiros divulgam causa de incêndio em paletes de madeira em Brusque

O Corpo de Bombeiros divulgou a causa do incêndio que atingiu dois mil paletes de madeira e dois pinheiros no bairro São João, em Brusque, nesta quarta-feira, 12.

Segundo os bombeiros, o proprietário do terreno foi queimar uma vegetação rasteira. Porém, durante o ato, o fogo se alastrou e atingiu os paletes de madeira, ameaçando, ainda, galpões e uma casa próximos.

A residência pertencia ao próprio dono do terreno. Os bombeiros utilizaram 4 mil litros de água para apagar as chamas e ainda precisaram de apoio para o rescaldo, com utilização de mais 2 mil litros.

