Bombeiros divulgam detalhes de acidente entre caminhões e carreta na BR-470, em Indaial

Um engavetamento envolvendo três caminhões e uma caminhonete deixou ao menos seis pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 16, na BR-470, em Indaial. O acidente ocorreu por volta de 7h, nas proximidades da empresa Unibox, e mobilizou equipes de resgate dos Bombeiros Voluntários e do Samu.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Indaial, Evandro Vinotti, os ocupantes da caminhonete e da primeira carreta sofreram apenas ferimentos leves. Já os passageiros da segunda carreta e de um caminhão menor foram encaminhados para hospital da região com lesões mais graves. Todas as vítimas já foram retiradas das ferragens.

A ocorrência exigiu uma operação de resgate, com o empenho do helicóptero Arcanjo 03, duas ambulâncias do Samu, além de ambulâncias e caminhões de resgate dos Bombeiros Voluntários de Indaial e Bombeiros Militares de Blumenau. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente para controlar o tráfego e auxiliar nas investigações sobre as causas do acidente.

A BR-470 segue totalmente interditada no trecho, com fluxo apenas pela marginal. Conforme Vinotti, a rodovia permanecerá bloqueada até a retirada dos veículos e da carga envolvidos. As equipes seguem no local prestando atendimento e trabalhando na liberação da via.

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

