Bombeiros divulgam mais informações sobre queda de carro em ribeirão, em Brusque

O Corpo de Bombeiros informou que o carro que caiu em um ribeirão no bairro São Pedro, em Brusque, no início da noite deste domingo, 13, tinha dois ocupantes.

Segundo os bombeiros, o Gol foi encontrado parcialmente dentro do ribeirão, com parte da estrutura sobre a margem direita, em frente à empresa Tornearia Schmidt.

Moradores relataram que, inicialmente, o carro estava capotado, com os ocupantes no interior, e, ainda antes da chegada dos bombeiros, reposicionaram o automóvel sobre as rodas.

Um homem de 48 anos, o motorista, sofreu ferimento na região da cabeça e, após atendimento no local, recusou encaminhamento ao hospital. Já a outra ocupante, de 59 anos, que estava no banco traseiro sem cinto de segurança, informou ingestão acidental de um pouco de água, apresentava dor de cabeça, na coluna e tontura. Ela foi levada ao Hospital Azambuja.