Bombeiros divulgam novas informações sobre acidente entre carro e moto na rodovia Antônio Heil, em Brusque

O Corpo de Bombeiros divulgou novas informações sobre o acidente entre um HB20 e uma Biz na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na manhã da terça-feira, 25. A colisão aconteceu por volta de 9h.

A motorista do carro é uma mulher de 65 anos, que não se feriu. Ela permaneceu no local aguardando a Polícia Militar.

Já a moto era pilotada por uma mulher de 63 anos. Com a colisão, ela caiu na pista. Quando os bombeiros chegaram, ainda estava no chão, consciente, porém confusa.

Ela relatava fortes dores nas costelas e apresentava suspeita de fratura. Além disso, tinha escoriações no braço e na perna esquerda. Após o primeiro atendimento, foi imobilizada em uma maca e levada ao Hospital Azambuja.

