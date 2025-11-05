Bombeiros divulgam relatório sobre desabamento em hospital que resultou em uma morte e outros feridos em Blumenau

O Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau atendeu, na manhã desta quarta-feira, 5, uma ocorrência de colapso estrutural em uma obra anexa ao Hospital dos Olhos, localizada no Centro da cidade.

A estrutura que desabou era utilizada na montagem de uma laje sobre estrutura metálica. No momento do colapso, sete homens trabalhavam na área atingida. Cinco deles sofreram a queda, enquanto dois permaneceram suspensos por sistemas de linha de vida.

As equipes de resgate atuaram imediatamente, realizando o salvamento de todas as vítimas. Os dois trabalhadores que permaneciam suspensos estavam conscientes e estáveis, sendo encaminhados para uma ambulância da Unimed.

Dos outros cinco operários, quatro foram atendidos e encaminhados a unidades de saúde por equipes de atendimento pré-hospitalar básico e avançado do Samu e da Unimed, todos com sinais vitais preservados. Um trabalhador morreu no local. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Trânsito (GMT) realizaram a segurança da área e auxiliaram no resgate.

A região foi interditada pelo Corpo de Bombeiros, devido ao risco de novo colapso de parte da estrutura metálica, que permanecerá isolada até sua remoção. A Defesa Civil de Blumenau também está no local, avaliando as condições estruturais para determinar a necessidade de ampliação da área interditada.

