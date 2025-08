Bombeiros fazem buscas por suposto corpo no rio, em Gaspar, e encontram manequim

Na manhã desta terça-feira, 5, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência no rio Itajaí-Açu, em Gaspar, após uma denúncia que indicava um possível corpo boiando na água. As equipes se deslocaram até o local e iniciaram as buscas.

Após alguns minutos de varredura no trecho indicado, os bombeiros confirmaram que não se tratava de uma pessoa, mas sim de um manequim.

A ocorrência foi encerrada no local e o objeto foi removido.

