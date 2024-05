Bombeiros informam estado de saúde de vítimas de acidente entre carro e moto na rodovia Antônio Heil

O Corpo de Bombeiros atualizou as informações sobre as vítimas do acidente entre um carro e uma moto ocorrido na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 16. Duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas com ferimentos graves. O fato ocorreu por volta das 13h34, no bairro Limoeiro.

O motociclista, de 20 anos, ferido no acidente, foi encontrado pelos bombeiros deitado na via. Ele estava consciente e orientado, com um corte contuso na região do pescoço, com hemorragia. Os socorristas tiveram que fazer a contenção com curativo compressivo.

Devido a gravidade, outra viatura foi acionada. Os agentes também constataram escoriações nas mãos, quadril e no joelho do jovem. Ele foi colocado na maca rígida com colar cervical e levado para o Hospital Azambuja.

A segunda vítima foi o motorista do carro Livina, de 53 anos. Ele foi encontrado sentado no banco traseiro do carro, consciente e orientado. Os socorristas identificaram escoriações acima do olho. O condutor do veículo também foi levado para o Hospital Azambuja.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local.

Leia também:

1. Oposição busca votos para eleger Ivan Martins ou Deivis presidente da Câmara, mas vaga deve ficar com Jean Dalmolin

2. Acidente grave entre carro e moto é registrado na rodovia Antônio Heil, em Brusque

3. Defesa Civil de SC emite alerta para risco de chuva intensa em Brusque a partir desta sexta-feira

4. Do berço à roça: conheça a jornada do agricultor mirim de Brusque

5. Santos x Brusque: onde assistir ao vivo, data e horário | Brasileiro Série B 2024

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: