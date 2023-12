Bombeiros levam cerca de seis horas para apagar incêndio em área de mata, em Camboriú

Mais de 200 mil litros de água foram usados pelo Corpo de Bombeiros durante seis horas para para combater o fogo em uma área de mata na Avenida Santa Catarina, localizada no Bairro Taboleiro, em Camboriú. Incêndio aconteceu nesta quarta-feira, 20.

Por ser um local de difícil acesso, foi preciso o uso de uma auto escada mecânica e o apoio do helicóptero Arcanjo-03, além de combate com abafadores em locais isolados. A operação contou com bombeiros de Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí.

Durante as seis horas de combate, em uma área de 5.500m², foram utilizados aproximadamente 200.000 litros de água para extinção das chamas e trabalho de rescaldo. Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros reforçou os cuidados para que as pessoas não façam fogueiras, não joguem cigarros na mata, não queimem lixo e não deixem garrafas de vidro perto de vegetação, pois o sol pode causar o efeito de lupa com a garrafa e iniciar uma faísca.

Leia também:

1. Última etapa: casal brusquense que viaja de motorhome pelas Américas chega ao Alasca

2. Antecipando o Natal: guarda-chuva pode se tornar necessário em Brusque

3. VÍDEO – Eder Leite divulga imagens de conversa prévia à prisão de Jocimar dos Santos

4. Motociclista fica ferido após acidente com carro em Botuverá

5. Nove pessoas ficam feridas após acidente envolvendo três carros em Blumenau

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: