Bombeiros realizam quarto dia de buscas por homem que desapareceu ao tentar atravessar rio Itajaí-Mirim

O Corpo de Bombeiros segue no terceiro dia de busca ao homem que desapareceu enquanto tentava atravessar o rio Itajaí-Mirim, no bairro Santa Rita, no sábado, 13. Na segunda-feira, 15, os agentes realizaram pela primeira vez as buscas com uso de embarcações por toda extensão do rio.

A ação com os barcos foi impedida por conta das chuvas e correnteza do rio no fim de semana. Os agentes seguem realizando os trabalhos nas margens.

De acordo com a corporação de Brusque, o batalhão do Corpo de Bombeiros de Itajaí foi informado da ocorrência para em caso de um possível resgate ou localização do homem pela região.

Desaparecimento

Segundo relatos de uma testemunha, o homem teria se lançado no rio na tentativa de atravessá-lo, mas desapareceu no meio da travessia. Ao chegarem ao local indicado, os bombeiros não encontraram o homem, sendo auxiliados pela testemunha que mostrou uma filmagem do momento em que o homem tentava atravessar o rio e depois desaparece.

“O dia estava chuvoso e o rio apresentava forte correnteza, dificultando as buscas subaquáticas imediatas”, publicaram os bombeiros no relatório.

Pertences pessoais da vítima, incluindo um par de tênis, uma mochila com roupas e outros itens, foram encontrados na margem direita do rio e entregues à Polícia Científica de Brusque para investigação.

“Até o momento, percorremos vários quilômetros ao longo das margens, mas não localizamos o homem”, acrescentou o Corpo de Bombeiros.

A operação de busca subaquática foi adiada para este domingo, 14, devido às condições desfavoráveis do rio, com a possibilidade de ser retomada se as condições climáticas e hídricas permitirem. O caso continua sob investigação.

