Bombeiros registram aumento de 30% nos acidentes com moto em apenas um ano em Brusque

Em 2024, o Corpo de Bombeiros de Brusque registrou um aumento no número de acidentes devido ao crescimento do contingente de motociclistas que realizam serviços de entrega. Entre 2023 e 2024, houve um aumento de 34% nas ocorrências.

Enquanto em 2023 foram registrados 416 acidentes — uma média de 1,13 por dia —, em 2024 o número subiu para 559, média de 1,53 por dia. Até 3 de junho de 2025, os bombeiros haviam atendido 212 ocorrências, uma média de 1,37 por dia.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Brusque, Rafael de Fáveri, afirma que, nos casos em que houve a atuação dos socorristas, a maioria dos envolvidos nos acidentes são homens jovens e que há muitos casos de fraturas graves e até óbitos. Segundo ele, as principais causas dos acidentes são a alta velocidade e condutas perigosas, como ultrapassagens em locais proibidos.

“Estamos vendo um aumento no número de acidentes, principalmente ligado ao alto número de motociclistas. Para atender essa demanda, a corporação tem mantido duas ambulâncias em prontidão para esse e outros tipos de atendimentos”, diz.

Já a Polícia Militar também atendeu centenas de acidentes envolvendo motocicletas. Foram registrados 441 acidentes envolvendo motocicletas, motonetas ou ciclomotores em Brusque em 2024. Esse número representa 9,6% do total de ocorrências, que somam 4.583 casos. Os dados foram divulgados ao jornal O Município pela Polícia Militar.

Os números correspondem apenas aos acidentes em que a polícia foi acionada. O comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Machado, afirma que as vítimas são, em sua maioria, homens entre 19 e 45 anos. Além disso, a maior parte dos envolvidos sofreu ferimentos leves.

Segundo o comandante, foi registrada uma redução nos acidentes com mortes em 2024 em relação a 2023. Enquanto em 2023 foram 22, em 2024 ocorreram 13. Esses dados correspondem a acidentes onde a Polícia Militar atuou sozinha ou em apoio ao Corpo de Bombeiros, ou seja, o número real de acidentes pode ultrapassar essa marca.

De acordo com o tenente-coronel, as principais causas de acidentes são a falta de equipamentos de segurança, a embriaguez no trânsito e as más condições dos veículos.

“A Polícia Militar realiza constantemente operações de trânsito para verificar as condições dos veículos e dos motoristas, a fim de atuar sobre as principais causas dos acidentes”, afirma.

Cenário atípico é previsto

Por fim, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também divulgou o número de ocorrências atendidas. O número é mais de 50 vezes menor que o registrado pelo Corpo de Bombeiros, já que a GTB atua nos acidentes que não geram vítimas.

Em 2024, os agentes de trânsito estiveram em dez ocorrências. Já em 2025, até 4 de junho, foram atendidos quatro acidentes. Esses números consideram apenas os acidentes ocorridos entre 7h e 19h. Além disso, nos últimos dois anos, apenas um acidente envolveu um ciclomotor.

Dos 14 acidentes atendidos, apenas três envolveram mulheres, enquanto os outros 11 foram homens. Em sua maioria, os envolvidos tinham mais de 30 anos.

O secretário de Trânsito, Emerson Andrade, avalia que os números não estão fora dos previstos pela GTB, mas alerta que isso não significa que o cenário está normal. Para prevenir essa demanda, a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (Setram) realiza um levantamento de dados para entender a dinâmica dos acidentes e, assim, adotar as estratégias necessárias.

