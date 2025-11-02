Bombeiros retiram motorista pelo porta-malas após colisão com poste no bairro Santa Luzia, em Brusque
Vítima foi levada ao Hospital Azambuja
Vítima foi levada ao Hospital Azambuja
Uma mulher de 44 anos ficou inconsciente após o carro que dirigia colidir contra um poste na madrugada deste domingo, 2, em Brusque.
O acidente aconteceu por volta das 5h45 na rua Augusto Klapoth, no bairro Santa Luzia.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a motorista estava sozinha em um Fiat Palio e foi encontrada ainda no banco do motorista, inconsciente, mas com respiração.
As equipes utilizaram colar cervical e maca rígida para imobilizar a vítima e realizaram a retirada pelo porta-malas do veículo, utilizando técnica especial para evitar movimentos bruscos da coluna.
Após a remoção, os bombeiros fizeram a desobstrução das vias aéreas e aplicaram oxigenoterapia para suporte respiratório. Em seguida, a mulher foi encaminhada ao Hospital Azambuja para avaliação médica e tratamento especializado.
A Polícia Militar também esteve no local para apoio à ocorrência.