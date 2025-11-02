Bombeiros retiram motorista pelo porta-malas após colisão com poste no bairro Santa Luzia, em Brusque

Uma mulher de 44 anos ficou inconsciente após o carro que dirigia colidir contra um poste na madrugada deste domingo, 2, em Brusque.

O acidente aconteceu por volta das 5h45 na rua Augusto Klapoth, no bairro Santa Luzia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a motorista estava sozinha em um Fiat Palio e foi encontrada ainda no banco do motorista, inconsciente, mas com respiração.

As equipes utilizaram colar cervical e maca rígida para imobilizar a vítima e realizaram a retirada pelo porta-malas do veículo, utilizando técnica especial para evitar movimentos bruscos da coluna.

Após a remoção, os bombeiros fizeram a desobstrução das vias aéreas e aplicaram oxigenoterapia para suporte respiratório. Em seguida, a mulher foi encaminhada ao Hospital Azambuja para avaliação médica e tratamento especializado.

A Polícia Militar também esteve no local para apoio à ocorrência.