Bombeiros são acionados após colisão entre carro e moto no Limoeiro, em Brusque

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na manhã desta segunda-feira, 15, para atender um acidente de trânsito na Rodovia Antônio Heil, no bairro Limoeiro, em Brusque. A colisão, segundo o chamado, envolveu um carro e uma motocicleta.

Segundo informações preliminares, a condutora da moto, uma mulher, teria sofrido ferimentos no crânio e pequenas escoriações pelo corpo.

Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre o estado de saúde da vítima após o atendimento inicial.

O trânsito na região ficou parcialmente comprometido. O Corpo de Bombeiros deve atualizar a ocorrência em breve.

