Bombeiros são acionados para atender acidente com capotamento em Botuverá

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na tarde deste sábado, 13, na rodovia Germano Barni (SC-486), na localidade de Lageado Baixo, em Botuverá.

Segundo as informações iniciais repassadas aos serviços de emergência, o chamado envolve o capotamento de um veículo.

O acionamento ocorreu por volta das 17h, e uma equipe foi deslocada para prestar atendimento no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de ocupantes do veículo, a dinâmica do acidente ou o estado de saúde das vítimas.

Novos detalhes devem ser divulgados pelas autoridades conforme o andamento da ocorrência.

