Bombeiros são acionados para atender acidente com capotamento em Botuverá

Chamado foi feito na localidade de Lageado Baixo

Bombeiros são acionados para atender acidente com capotamento em Botuverá

Chamado foi feito na localidade de Lageado Baixo

Comente

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na tarde deste sábado, 13, na rodovia Germano Barni (SC-486), na localidade de Lageado Baixo, em Botuverá.

Segundo as informações iniciais repassadas aos serviços de emergência, o chamado envolve o capotamento de um veículo.

O acionamento ocorreu por volta das 17h, e uma equipe foi deslocada para prestar atendimento no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de ocupantes do veículo, a dinâmica do acidente ou o estado de saúde das vítimas.

Novos detalhes devem ser divulgados pelas autoridades conforme o andamento da ocorrência.

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo