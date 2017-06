Tweet no Twitter

A vela nunca se apaga pelos cantos.

Traços bem delineados, contornos roliços, olhos em chamas (verde azulados). Corpo inflamável e pavio curto, aceso e chamuscante. Moldada pelas mãos do cão que queima a cera dos hormônios vadios. À beira da banheira, água ardente, corpo incandescente. Oleosa, suada, derrete-se ao calor do toque, desenha movimentos e cospe labaredas de orgasmo. Do fogo, tanto para a morte como para a vida.

Incendiada. Queima sempre até apagar.

Méroli Habitzreuter – escritora, pintora e ativista cultural

Ilustração: Silvia Teske