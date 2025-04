Desde que a Série C passou a ter 20 clubes, em 2009, o Botafogo-PB tem 12 participações em 16 edições. Foi campeão da Série D de 2013, chegou à terceira divisão, não caiu, mas também não subiu. Bateu na trave algumas vezes. A mais recente delas, em 2023, quando foi o último colocado da segunda fase. E uma das mais doloridas foi 2021, quando perdeu o acesso na última rodada.

A temporada 2025 não começou da melhor forma. A eliminação na segunda-fase preliminar da Copa do Nordeste e o vice-campeonato paraibano diante do Sousa foram muito sentidos. Inclusive pela diretoria, que demitiu o técnico João Burse após a final do estadual e anunciou saídas de jogadores. Na Copa do Brasil, contudo, o Belo está vivo, na terceira fase.

Entre as novidades no elenco do Botafogo-PB para a Série C estão o técnico Antônio Carlos Zago e jogadores conhecidos do futebol catarinense. Gabriel Honório, que teve passagem breve pelo Brusque, aguarda sua estreia. O veterano meia Camilo foi emprestado pelo Figueirense.

Destaques



Gama: o meio-campista está em sua segunda temporada defendendo o Belo. É titular, com dois gols marcados em 17 jogos.



Henrique Dourado: não está sempre em campo, mas apresenta bons números: fechou a primeira parte da temporada com quatro gols em uma assistência em nove jogos.



Reniê: aos 35 anos, o experiente zagueiro é titular absoluto, atuando em todas as partidas da equipe no ano.

Chegaram: Gabriel Honório (atacante – Brusque), Denílson (atacante – Campinense), Camilo (meia – Figueirense) e Amorim (zagueiro – Votuporanguense-SP)

Saíram: Saulo (goleiro – sem clube), Bruno Leite (meia – ABC), Kawan (meia – sem clube), Paul Henry (atacante – sem clube), Danilo Mariotto (atacante – ABC) e Ronaldo (lateral-direito – sem clube)



Botafogo Futebol Clube

João Pessoa (PB)

Fundação: 28 de setembro de 1931

Estádio: José Américo de Almeida Filho, o Almeidão (estadual) – 19.000 lugares

Presidente: Roberto Burity

Técnico: Antônio Carlos Zago

Material esportivo: Kappa

Principais títulos: 1 Brasileiro Série D (2013) e 30 estaduais (1936, 1937, 1938, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1953, 1954, 1955, 1957, 1968, 1969, 1970, 1975, 1976, 1977, 1978, 1984, 1986, 1988, 1998, 1999, 2002, 2003, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019)

Vs. Brusque: 1J, 1V, 2GP, 1GC

Copa do Brasil: 3ª fase (vs. Flamengo, em andamento)

Copa do Nordeste: segunda fase preliminar (eliminado pelo Moto Club-MA)

Paraibano: 2º (perdeu a final para o Sousa)

Ex-Brusque: Gama e Gabriel Honório

Foto: JP Iseppe celebra seu primeiro gol pelo Belo, em clássico contra o Treze | Botafogo FC/Divulgação

