O confronto Botafogo-PB x Brusque começa às 19h30 desta segunda-feira, 28, no Almeidão, em João Pessoa (PB). É um jogo válido pela 14ª rodada do Brasileiro Série C.



A partida tem transmissão no canal SportyNet +2, do antigo Nosso Futebol. O canal SportyNet costuma estar incluso em alguns pacotes de TV por assinatura. Os canais +, +2 e +3 são acessíveis por meio de pacote adicional.

Na Claro TV, há os canais 567 HD, 217, 218 e 219 SD e 717, 718 e 719 HD. É possível assistir também plataforma Claro TV+.

Pela Sky, os canais Nosso Futebol são 202 SD e 602 HD, além dos 220, 221 e 222 SD e 620, 621 e 622 HD. É possível assistir também plataforma Sky+.

Botafogo-PB x Brusque em tempo real

Acompanhe Botafogo-PB x Brusque pelo Brasileiro Série C, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h.

Retrospecto

O único jogo anterior entre Brusque e Botafogo-PB foi realizado em 8 de julho de 2023, no Almeidão. Guilherme Queiróz e Everton Bala marcaram os gols do quadricolor e Natanael diminuiu para o Belo, pela 12ª rodada da Série C daquele ano.

