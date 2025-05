Botuverá abre inscrições para escolha das realezas da Festa Bergamasca 2025; saiba como participar

A Prefeitura de Botuverá publicou, no dia 29 de Abril, os editais que regulamentam o concurso para escolha das novas realezas da Festa Bergamasca 2025. Nesta edição, além da tradicional seleção da Rainha e das Princesas adultas, o município também escolherá, pela primeira vez, uma realeza mirim para representar a festa.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 16 de maio. As candidatas interessadas devem preencher os requisitos estabelecidos nos editais nº 06 e 07/2025, disponíveis no site oficial da Prefeitura de Botuverá (www.botuvera.sc.gov.br).

O processo seletivo inclui etapas como entrevista, avaliação de desenvoltura, simpatia, conhecimento sobre o município e desfile oficial.

A realeza da Festa Bergamasca tem como missão divulgar o evento dentro e fora da cidade, participando de agendas oficiais, visitas a feiras e encontros culturais, além de ser símbolo da identidade local. Com a inclusão da categoria mirim, a expectativa é envolver ainda mais as famílias e valorizar o sentimento de pertencimento desde a infância.

Segundo o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, a ampliação do concurso reforça o papel cultural da festa. “A Festa Bergamasca é uma das maiores expressões da nossa identidade. Com a criação da realeza mirim, aproximamos as novas gerações dessa tradição tão bonita que une nossa gente e valoriza nossas raízes”, destacou.

O desfile e a escolha oficial das realezas acontecerão em evento previsto para o dia 07 de junho, conforme cronograma da Secretaria de Turismo e Cultura.

A Festa Bergamasca 2025 está marcada para os dias 05, 06 e 07 de Setembro, no Pavilhão da Comunidade São José. A programação completa será divulgada nas próximas semanas.

Mais informações e acesso aos editais:

Edital Realeza Adulta (nº 07/2025) – https://bit.ly/realezaadultabergamasca2025

Edital Realeza Mirim (nº 06/2025) – https://bit.ly/realezamirimbergamasca2025

