Botuverá abre inscrições para nova edição do Casamento Coletivo; saiba como participar

A Prefeitura de Botuverá anunciou nesta semana a abertura das inscrições para o V Casamento Coletivo. O evento será realizado no dia 6 de junho, às 19h, no salão da Igreja São José, no Centro. A ação integra a programação oficial de aniversário dos 63 anos de emancipação político-administrativa do município. A promovido pela Secretaria de Assistência Social.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na rua Vereador Honório Comandolli, nº 70, também no Centro. Os casais interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“O Casamento Coletivo é uma oportunidade de garantir o direito à formalização da união de forma digna, acolhedora e sem custos para os casais”, destaca a secretária de Assistência Social, Andressa Morelli Vicentini. “Muito mais do que uma cerimônia, é um momento de celebração do amor, da cidadania e da valorização das famílias botuveraenses”, finaliza.

