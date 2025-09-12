Botuverá amplia serviços de saúde com atendimento pediátrico; entenda como irá funcionar

A Secretaria Municipal de Saúde de Botuverá anunciou duas novidades importantes para a comunidade a partir deste mês de setembro. No dia 22, terá início o atendimento em pediatria na Unidade de Saúde do Centro.

Os casos específicos serão encaminhados pelos médicos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) das unidades do município, garantindo acompanhamento especializado para crianças.

Além disso, o Laboratório Municipal passará a oferecer um número maior de coletas de sangue. A partir da quinta-feira, 11, foram acrescentadas 10 novas vagas, e a partir da segunda-feira seguinte, 15, mais 15, o que praticamente dobra a capacidade atual do serviço.

Segundo o secretário de Saúde, Luís Fernando Sanni, as medidas representam um avanço no acesso e na qualidade do atendimento.

“Mais cuidado e atenção para os nossos pequenos, que agora terão acompanhamento com pediatria aqui em Botuverá. Também estamos ampliando o número de coletas de sangue, o que vai facilitar e colaborar muito para atender quem está aguardando pelo serviço”, destacou.

“As ações integram o esforço da gestão municipal em aproximar os serviços de saúde da população, com foco em eficiência e humanização no atendimento”, finaliza.

