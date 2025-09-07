A 31ª Festa Bergamasca segue movimentando Botuverá neste domingo, 7, por meio de uma programação que então une fé, tradição e a rica cultura italiana.

Nesse espírito, a Paróquia São José foi palco da missa solene em dialeto bergamasco, uma exclusividade mundial que simboliza o resgate da herança dos imigrantes vindos da região de Bérgamo, na Itália.

Presidida pelo padre Nelson Tachini, a celebração foi totalmente conduzida no idioma de origem — desde as leituras até o evangelho — e acompanhada com atenção por fiéis e convidados.

Botuverá reúne convidados ilustres

O evento litúrgico contou com a presença de personalidades como o empresário Luciano Hang, além do prefeito Victor José Wietcowsky e do vice-prefeito Kaioran Paloschi Paulini.

Todos, pois, participaram ativamente da cerimônia, que se consolidou como um dos momentos mais simbólicos da festa.

A missa, por sua vez, abriu a programação deste domingo com uma vivência profundamente bela e carregada de sentido.

A grande atração desta edição é o show nacional da dupla João Bosco e Vinícius, que então encerra a programação neste domingo, a partir das 19h30.

Entre eles, destacam-se a missa em dialeto bergamasco, as apresentações culturais, a presença das autoridades e o encanto das flores que emolduram Botuverá neste fim de semana festivo.

