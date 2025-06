Nesta primeira sexta-feira de junho, Botuverá viveu uma noite especial, marcada por emoção, simbolismo e a celebração de compromissos selados diante da comunidade.

Na ocasião, a cidade então se transformou em cenário de uma cerimônia que reuniu nove casais em um casamento coletivo cheio de significado.

Mais do que formalizar uniões, esta 5ª edição representou um encontro de histórias, afetos e propósitos, construído com o envolvimento dos moradores e o compromisso das instituições públicas.

Longe de ser apenas um ato formal, o evento, promovido pela administração municipal, representou um verdadeiro marco de acolhimento e reconhecimento para as famílias envolvidas.

Botuverá promove união

A iniciativa, fruto da colaboração entre a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social e Habitação, reitera o compromisso do município com a inclusão social e a valorização familiar.

O ambiente cuidadosamente preparado, repleto de simbolismo, acolheu noivos, familiares, líderes religiosos, autoridades locais e membros da comunidade em um evento marcado por profunda emoção, respeito e celebração.

Botuverá em comunhão

Durante a cerimônia, padres e pastores compartilharam palavras de bênção e encorajamento, conferindo ao momento um caráter ecumênico e profundamente humano.

A diversidade dos participantes e convidados, por sua vez, reforçou o espírito de coletividade e pertencimento que a celebração buscava transmitir.

Após a oficialização civil, os casais e seus convidados foram calorosamente recepcionados para um jantar festivo.

O ápice da confraternização foi a tradicional partilha do bolo, gentilmente oferecido pela Prefeitura, simbolizando, assim, a união, o afeto e o início de um novo capítulo na vida de cada casal.

Compromisso social

O sucesso da cerimônia, pois, deveu-se ao esforço conjunto de diversos setores, com destaque para o trabalho dedicado das equipes da Assistência Social e do cartório local.

A dedicação incansável de todos os envolvidos garantiu uma experiência impecável, organizada e acolhedora, proporcionando aos casais um momento verdadeiramente inesquecível e digno de celebração.

Mais do que formalizar vínculos, o casamento coletivo em Botuverá veio promover, sobretudo, a cidadania.

Ao oferecer o acesso gratuito à documentação civil, o município demonstra, por meio de ações concretas, seu comprometimento com o bem-estar social e o fortalecimento dos laços comunitários.

Imagens memoráveis

Para que a emoção vivida neste dia tão especial possa então ser compartilhada, uma galeria de fotos está disponível ao final desta edição, logo após os anúncios.

As imagens revelam, em detalhes, a beleza e a essência de um evento que uniu sonhos e reforçou valores essenciais para a vida em sociedade.

Botuverá em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

