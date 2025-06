Na tarde da última quarta-feira, 11 de junho de 2025, o Centro de Convivência Professor Francisco Colombi, localizado no bairro Gabiroba, em Botuverá, se encheu de vida, emoção e histórias contadas.

O tradicional Café dos Idosos, que ocorre mensalmente, ganhou um brilho especial com o aguardado lançamento do livro de memórias de dona Ágatha Domingas Colombi Maestri.

Aos 97 anos, lúcida, ativa e admirada por toda a comunidade, ela autografou dezenas de exemplares de sua obra, intitulada “Uma Vida de Perseverança e Fé”, cercada pelo carinho de familiares, amigos, autoridades e admiradores.

O evento foi, acima de tudo, um encontro afetuoso entre gerações e um tributo à trajetória de uma mulher que transformou fé, resiliência e amor em palavras.

Fé e emoção em Botuverá

A programação teve início com a celebração da Santa Missa, presidida por seu neto, o padre Elinton Costa, que atualmente serve à Comunidade Bethânia, em São João Batista.

Com voz embargada pela emoção, ele conduziu a liturgia com grande significado, expressando sua fé e gratidão.

Em seguida, o salão foi transformado em cenário de festa e reverência.

Entre sorrisos calorosos e abraços apertados, dona Ágatha recebeu cada convidado com a mesma delicadeza que sempre guiou sua vida.

Sessão de autógrafos

A sessão de autógrafos — marcada por longas conversas, risos nostálgicos e olhares marejados — se tornou o ponto alto da tarde.

Esse momento representou o resultado de quatro anos de dedicação, que envolveram escrita, revisão e preparação gráfica, até o lançamento.

Memória viva em Botuverá

O livro, pois, idealizado ainda no começo da pandemia, teve sua origem em simples anotações feitas em um caderno.

No entanto, com o apoio da filha Lourdete Costa — voluntária no Café dos Idosos —, o projeto começou a ganhar forma.

Além disso, o entusiasmo do padre Elinton — que, mesmo enfrentando o delicado tratamento contra a leucemia em 2023 — foi decisivo para transformar o antigo rascunho em realidade.

Assim, a história de dona Ágatha, até então guardada em suas lembranças, ganhou forma, preservando preciosas memórias para as futuras gerações.

História de vida

Ao longo das páginas, ela narra sua infância no bairro Ribeirão Porto Franco. Ela conta os desafios da juventude, o casamento com Willy Francisco Maestri, a criação dos oito filhos — dois já falecidos —, e a alegria de ser avó de oito netos e bisavó de três bisnetos, com o quarto a caminho.

Com impressionante lucidez, ela entrelaça sua vivência com a história da própria cidade de Botuverá, revelando a força de uma mulher que, mesmo diante de grandes perdas, manteve-se firme na fé católica e no amor à família.

Conhecida também por seus dotes culinários e pela habilidade em trabalhos manuais como crochê e tricô, Nona Ágatha é presença constante e querida no grupo de idosos do município, onde, inclusive, já foi coroada como rainha.

Por isso, nada mais justo que esse lançamento ocorresse no espaço que ela tanto ama e frequenta.

Autoridades presentes

O evento contou ainda com a presença ilustre do prefeito de Botuverá, Victor José Wietcowsky (PP), e do vice-prefeito Kaioran Paloschi Paulini (PP).

Ambos fizeram questão de prestigiar o momento, destacando a importância de valorizar as histórias vivas da comunidade.

O ambiente, lotado, foi tomado por uma aura de encanto e respeito. Além disso, o tradicional café, com cucas, cachorros-quentes e outros quitutes preparados com carinho, ajudou a tornar a tarde ainda mais acolhedora.

Legado em páginas

Mais do que um lançamento literário, o referido evento representou uma celebração à memória e à persistência.

Por sua vez, também evidenciou o legado de uma mulher que, aos 97 anos, continua sendo exemplo de vitalidade e sabedoria.

Como bem definiu uma das participantes da celebração: “hoje, não viemos apenas ouvir histórias; viemos fazer parte delas”.

E assim, com caneta firme e coração grato, dona Ágatha escreveu mais um capítulo inesquecível de sua trajetória.

Desta vez, fez isso diante de um público emocionado, que então reconheceu no livro o reflexo de toda a sua vida.

Botuverá em fotos

