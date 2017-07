Tweet no Twitter

O domingo,16, ensolarado com temperatura agradável me convidou para um passeio ”de moto”. Rota escolhida: Interior de nossa região e lá fui eu pra Botuverá indo assim de encontro a belas paisagens presentes naquele município. Logo de entrada, a Igreja São José, no Centro. Muito linda por sinal, um símbolo da cidade.

Seguindo em direção ao interior do município, o mundo agitado fica cada vez mais distante e a sensação de paz aumenta a cada nova bela paisagem encontrada. Imagens que ficarão guardadas em meu arquivos.

Me chamou atenção também o nível do Rio Itajaí Mirim, muito baixo. Entretanto, mesmo com pouca água, belos cenários formados pelo Rio pude encontrar por todo o trajeto.

O ponto turístico principal são as Cavernas de Botuverá. Infelizmente não é permitido registro em fotos do interior das Cavernas.