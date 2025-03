Na manhã desta sexta-feira, 28, as crianças do Pré I e Pré II do Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Sebastião Tomio (CMEI Prefeito Sebastião Tomio), em Águas Negras, Botuverá, protagonizaram um momento de grande aprendizado e cidadania.

A blitz educativa Todos Contra a Dengue, realizada com o apoio de professores e monitores, trouxe um importante alerta à comunidade sobre os riscos da doença e a necessidade de prevenção.

Motoristas que passaram pelo local demonstraram grande receptividade, parando para ouvir atentamente as orientações e elogiar a iniciativa.

Pequenos agentes de Botuverá

A ação, pois, começou por volta das 8h30 e seguiu até as 9h30, com os agentes mirins assumindo o protagonismo.

Identificados com crachás, eles distribuíram panfletos informativos e repelentes caseiros de citronela, preparados por eles mesmos em sala de aula.

Além disso, a atividade contou com a presença especial do boneco do mosquito da dengue, fruto de uma parceria com a Vigilância Epidemiológica de Botuverá, tornando o aprendizado ainda mais dinâmico e interativo.

A blitz então prossegue ao longo da tarde, a partir das 14h, garantindo que mais moradores do bairro sejam alcançados por essa campanha educativa.

Projeto exemplar em Botuverá

O envolvimento das crianças tem sido um verdadeiro exemplo de comprometimento, evidenciando a importância de inserir desde cedo a conscientização sobre saúde pública no ambiente escolar.

A curiosidade e o entusiasmo demonstrados pelos pequenos refletem a eficácia desse tipo de iniciativa, que une aprendizado e prática de forma interativa e impactante.

Os motoristas que já passaram pela Blitz destacaram a relevância do projeto, elogiando o esforço dos alunos e das professoras na transmissão de informações essenciais para a prevenção da dengue.

Muitos ressaltaram que campanhas como essa são fundamentais para reforçar a conscientização da população, principalmente em períodos de maior incidência da doença.

Educação como ferramenta vital

A dengue é uma ameaça séria à saúde pública, podendo causar sintomas como febre alta, dores intensas no corpo, fadiga e, em casos graves, complicações que podem levar à hospitalização.

Por isso, iniciativas como a blitz educativa do CMEI Prefeito Sebastião Tomio são extremamente bem-vindas, ajudando a reforçar hábitos preventivos e a disseminar conhecimento entre a comunidade.

Parabéns, portanto, à escola pelo brilhante trabalho.

Botuverá no combate à dengue

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

