Botuverá dá início aos Jogos Comunitários com a dança de salão

A 10ª edição dos Jogos Comunitários de Botuverá começou neste sábado, 3, com a cerimônia de abertura e a primeira disputa, do torneio de dança de salão. O bairro Pedras Grandes largou na frente, conquistando o primeiro lugar da modalidade e obtendo seus primeiros 11 pontos.

1º – Pedras Grandes: 11 pontos

2º – Ribeirão Porto Franco: 8

3º – Salto Gabiroba: 6

4º – Lageado de Fora: 4

5º – Sessenta/Bracinho: 3

Centro: 1 ponto de participação

Águas Negras: 1 ponto de participação

Para incentivar a participação das comunidades no máximo de modalidades possível, há sempre um ponto computado já por competir. Dos 11 pontos de Pedras Grandes, por exemplo, um foi pela participação e 10 pela colocação.

A cerimônia de abertura foi marcada pelo tradicional acendimento da tocha, realizado pelo prefeito Victor Wietcowsky e pelo vice-prefeito Kaioran Paloschi, simbolizando oficialmente o início das disputas que movimentam o calendário esportivo do município ao longo do ano.

“Mais do que competição, os Jogos Comunitários são uma grande celebração da nossa identidade. É bonito ver o envolvimento das famílias, o incentivo aos jovens e o fortalecimento dos vínculos entre vizinhos. Para nós, da Prefeitura, é um orgulho ver essa chama simbólica acesa, refletindo a energia da nossa gente”, destaca o prefeito.

A previsão é que os Jogos Comunitários de Botuverá cheguem ao seu final em novembro.

Modalidades

Beach tennis

Bocha

Briscola

Canastra

Ciclismo mirim

Dança de salão

Dominó

Futebol suíço

Futsal

Mora

Sinuca em duplas

Tênis de mesa

Truco

Vôlei de areia

Xadrez

Com exceção da dança de salão, todas as modalidades são disputadas em naipes feminino e masculino. A modalidade tênis de mesa também conta com a categoria mirim.

