Botuverá decreta situação de emergência após chuvas intensas do fim de ano

Botuverá decretou situação de emergência após ser intensamente afetada pelas fortes chuvas registradas nos dias 29 e 30 de dezembro de 2025. A medida foi oficializada por meio de decreto, diante dos impactos provocados por uma tempestade local convectiva, caracterizada por precipitação intensa em curto período.

De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva registrado em 24 horas chegou a aproximadamente 74 milímetros, índice considerado elevado para a região.

O acumulado provocou alagamentos, deslizamentos de terra, erosões, rompimento de tubulações, galerias, pontilhões e pontes, além de prejuízos significativos à infraestrutura urbana e rural do município.

As chuvas também vieram acompanhadas por rajadas de vento, que causaram queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica por cerca de 24 horas em alguns pontos da cidade. O levantamento técnico aponta que cerca de 1 mil pessoas foram atingidas indiretamente e 30 diretamente, com registro de famílias ilhadas em diferentes localidades.

Os danos se concentraram especialmente nos bairros Sessenta, Águas Negras, Bracinho, Centro, Lageado Alto, Lageado Baixo, Barra da Areia, Ribeirão do Ouro, Ourinho e Recanto Feliz, afetando vias públicas, estradas vicinais, sistemas de drenagem e acessos urbanos e rurais.

Com a decretação da situação de emergência, o município passa a contar com um regime jurídico especial que permite agilizar ações de resposta, assistência à população, reabilitação das áreas afetadas e reconstrução da infraestrutura danificada. Todos os órgãos municipais estão autorizados a atuar de forma integrada, sob coordenação da Defesa Civil.

Segundo o prefeito Victor José Wietcowsky, a decisão tem como objetivo garantir rapidez e eficiência na atuação do poder público. “A decretação da situação de emergência é uma medida necessária para dar agilidade às ações e garantir segurança à população. Nosso foco é restabelecer os acessos, atender as famílias afetadas e recuperar as áreas atingidas o mais rápido possível, buscando também apoio dos demais entes federativos”, destaca.

O decreto tem validade de 180 dias e também possibilita a adoção de medidas administrativas excepcionais para assegurar a continuidade dos serviços públicos e a proteção da população, enquanto o município trabalha para restabelecer a normalidade.

Leia também:

1. Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque

2. Trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado para obras

3. Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Limeira, em Brusque

4. Suspeito de matar homem em situação de rua na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, ainda não foi localizado

5. VÍDEO – Homem furta bicicleta durante a madrugada no Souza Cruz, em Brusque



Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

