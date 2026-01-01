Nesta quinta-feira, marcada pela chegada de 2026, Botuverá reafirma sua posição como um dos destinos mais encantadores do Vale do Itajaí.

Reconhecida pela riqueza de suas paisagens e preservação de áreas de rara beleza, a cidade se destaca, sobretudo, por suas cachoeiras, que ao longo das décadas consolidaram-se como símbolos de lazer, contemplação e identidade cultural.

Botuverá e a Cachoeira do Venzon

Com efeito, entre os cenários que merecem contemplação está a Cachoeira do Venzon, localizada no bairro Lageado Baixo.

O espaço, que no passado funcionou como ponto de encontro de moradores e visitantes em dias de verão, permanece na memória coletiva como referência de convivência e contato direto com a natureza.

Acesso particular

Nesse contexto, é importante ressaltar que a propriedade está sob caráter privado, com acesso exclusivo à família e amigos próximos, não sendo permitida a entrada do público.

A área então passou por um processo de revitalização nos últimos anos, conduzido pelos atuais proprietários, que investiram em melhorias estruturais e preservação ambiental.

Embora parte das obras já esteja concluída, o objetivo declarado é manter o local como refúgio privado, sem previsão de reabertura.

A linda Botuverá

Sobretudo, o destaque deste início de ano não se limita a um único ponto turístico.

Botuverá abriga diversas cascatas e cachoeiras que, em conjunto, compõem um patrimônio natural de grande relevância.

As trilhas, os paredões rochosos e a vegetação exuberante reforçam a relevância da cidade como destino de ecoturismo e contemplação.

Neste feriado de 1º de janeiro, a celebração das belezas de Botuverá ganha ainda mais significado.

As cachoeiras, sejam de acesso público ou restrito, continuam a representar não apenas pontos turísticos, mas também símbolos da relação histórica da comunidade com seu território e sua natureza.

As belas fotografias

Através dela, torna-se possível acompanhar em imagens sua imponência e riqueza natural, que fazem de Botuverá um dos lugares mais admirados da região.

Botuverá na Cachoeira do Venzon

