Em meio a uma condição climática de tempo seco e um ambiente acolhedor, Botuverá foi palco, no sábado, 12, da primeira edição do Sábado na Praça, evento que contagiou a todos com alegria, reunindo gerações.

Assim, famílias inteiras se dirigiram à praça central da cidade para prestigiar a iniciativa, promovida pela Prefeitura de Botuverá, com uma programação especial alusiva à Páscoa.

O cenário, emoldurado por sorrisos e reencontros, logo se transformou em um vibrante ponto de encontro comunitário.

Botuverá vive o Sábado na Praça

Desde o início da tarde, o movimento já se mostrou intenso. Às 12h, a abertura oficial deu o pontapé inicial desta festividade, marcando o tom que se estenderia até a noite.

Barracas gastronômicas, cuidadosamente distribuídas pelo espaço, ofereceram aromas convidativos e sabores que agradaram a todos os paladares, completando o clima de confraternização.

Logo depois, às 13h30, um passeio ciclístico trouxe ainda mais vida ao Centro da cidade.

Crianças, jovens e adultos pedalaram juntos pelas ruas, numa cena que uniu o prazer do esporte à beleza do convívio em comunidade.

Botuverá de puro encanto

Mas foi às 14h30 que os olhinhos mais ansiosos brilharam de verdade: a tão aguardada Caça aos Ovos de Páscoa teve início, despertando alegria e encantamento nos pequenos participantes.

O momento culminou com a chegada do Coelho da Páscoa, às 15h, distribuindo ovos e carinho em igual medida; gesto que arrancou sorrisos sinceros e tornou a tarde ainda mais memorável.

A música, por sua vez, foi presença constante. Às 15h30, a banda Inside subiu ao palco em sua formação original, resgatando clássicos e embalando o público com sua energia nostálgica.

Já à noite, foi a vez da banda Electrio contagiar a plateia com sua performance vibrante, iniciada às 19h e mantendo então o entusiasmo até os momentos finais do evento.

Além das atrações principais, a exposição de carros antigos e a participação de motoclubes da região despertaram a curiosidade dos visitantes, oferecendo um toque extra de charme e estilo à festa.

Botuverá vive um grande dia

Cada detalhe da programação contribuiu para transformar o sábado em uma verdadeira manifestação de união, cultura e tradição pascal.

O encerramento, por volta das 21h30, veio acompanhado da certeza de que Botuverá vivenciou um dia especial — daqueles que permanecem na memória afetiva da cidade.

Após os anúncios, cada leitor está convidado a conferir uma galeria de fotos sensacional que revela, em imagens, a beleza e a emoção que tomaram conta da praça central na primeira edição do Sábado na Praça.

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

