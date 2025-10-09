O alto da colina, onde se ergue a Paróquia São José de Botuverá, amanheceu envolto por um clima de fé e confraternização na quarta-feira, 8 de outubro.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Ali, com o soar dos sinos, teve início uma programação especial dedicada aos idosos do município — um encontro que uniu espiritualidade, solidariedade e celebração da vida.

Entre os momentos mais simbólicos do dia, destacou-se a escolha da nova rainha da terceira idade, que viria a representar com graça e entusiasmo a força dessa geração.

botuverá
Prefeito Victor José Wietcowsky, participa do evento festivo em Botuverá, conduzindo seu discurso com entusiasmo diante da comunidade/Foto: Ciro Groh/O Município

Botuverá entre fé e celebração

A programação teve início pontualmente às 9h, com a celebração da Santa Missa presidida pelo pároco, padre Jaime Ludwig, marcando a abertura oficial das celebrações alusivas ao Mês dos Idosos e à campanha Outubro Rosa.

Nesse contexto, a atmosfera que tomou conta do local era de gratidão e alegria, simbolizando não apenas a força da fé, mas também a vitalidade de uma geração que segue iluminando a história de Botuverá com seu exemplo e ternura.

botuverá
Com ternura e elegância, Maria Salete de Souza, rainha da terceira idade 2025, então aparece ao lado das princesas e da rainha mirim, celebrando gerações unidas pela beleza e tradição/Foto: Ciro Groh/O Município

Botuverá em clima de festa

Com efeito, após o momento de oração, os participantes foram conduzidos a um espaço cuidadosamente preparado para o convívio e o entretenimento.

A tradicional roda da fortuna animou o público, entre risos e reencontros, até a hora do almoço, quando foi servido um cardápio preparado com dedicação e carinho.

Cada detalhe, das mesas enfeitadas às porções generosas, refletia então o cuidado dos organizadores em proporcionar um dia inesquecível.

botuverá
O público então lota o salão com olhares atentos e aplausos calorosos, acompanhando com entusiasmo o desfile das candidatas/Foto: Ciro Groh/O Município

Candidatas à realeza

Ademais, o ponto alto da tarde foi dedicado a um dos momentos mais aguardados do calendário da Associação dos Idosos de Botuverá — a escolha da rainha 2026.

Às 13h30, o salão recebeu aplausos e emoção com o início do desfile das sete candidatas — Laureci Bambinete, Maria Aparecida Krüger, Marta Fátima Rescarolli, Nair Dalmolini, Zulma Tabarelli, Maria Oraci Resini e Joanita Betinelli.

Sob aplausos entusiasmados e olhares atentos, cada uma das concorrentes demonstrou charme, simpatia e elegância, características que simbolizam a essência dessa realeza tão especial.

Sobretudo, a cerimônia evidenciou, nos semblantes das participantes, o orgulho em representar sua geração.

Em continuidade, o evento destacou valores que transcendem o conceito estético, como a valorização da trajetória de vida, os laços de amizade e o espírito comunitário.

botuverá
Perfiladas com charme e confiança, as sete candidatas à realeza da terceira idade: Maria Aparecida (1), Maria Oraci (2), Marta (3), Nair (4), Zulma (5), Joanita (6) e Lauricci (7)

Escolha da nova rainha

Quando o nome de Maria Oraci Resini foi anunciado como a grande vencedora, o salão se encheu de emoção.

O público levantou-se em aplausos, num tom ovacional que refletiu o reconhecimento e o carinho de todos os presentes.

A então rainha da terceira idade 2024/2025, Maria Salete de Souza, foi responsável por transmitir a faixa e a coroa à sua sucessora, em um gesto simbólico que emocionou os presentes.

Eleita pela comissão avaliadora e aclamada pela plateia, Maria Oraci recebeu os símbolos da realeza com visível emoção.

Com esse gesto, reafirmou-se então a continuidade de uma tradição que fortalece laços e inspira gerações.

botuverá
Em gesto solene e carregado de emoção, Maria Salete então passa a coroa à nova rainha eleita, Maria Oraci, selando a continuidade de uma tradição que encanta Botuverá/Foto: Ciro Groh/O Município

Botuverá celebra com dança

Logo após o anúncio, foi servido um farto café, cuidadosamente preparado para os convidados.

Posteriormente, a tarde dançante trouxe ritmo e entusiasmo ao encerramento da programação, selando o evento com leveza e alegria compartilhada.

Músicas, risadas e passos de dança preencheram o salão, criando uma atmosfera leve e envolvente.

Com isso, gestos simples passaram a traduzir a felicidade coletiva de quem viveu um dia inteiramente dedicado à celebração da vida, da amizade e da alegria.

Com o desenrolar da programação, o evento reafirmou o papel da Associação dos Idosos de Botuverá como um espaço de convivência e valorização humana.

Cada detalhe, cuidadosamente pensado, refletia afeto e respeito por aqueles que seguem inspirando a comunidade com sua presença.

botuverá
Casais dançam com leveza e cumplicidade, embalando o salão num clima que mistura solenidade e descontração em perfeita harmonia/Foto: Ciro Groh/O Município

As lindas fotos

Por fim, a galeria de fotos com os momentos mais marcantes do evento encontra-se disponível após os anúncios, no fim desta edição.

As cenas disponíveis, pois, retratam a beleza, o encanto e a emoção de um dia que permanecerá na memória de Botuverá.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

tempo

brusque

BOTUVERÁ

BOTUVERÁ

BOTUVERÁ

Veja também:
1. Formandos de 1980 do Colégio São Luiz então celebram reencontro em Brusque
2. GALERIA – Guabiruba então vive fim de semana festivo com a 4ª Biergartenplatz

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Botuverá

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

Mais do autor