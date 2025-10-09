O alto da colina, onde se ergue a Paróquia São José de Botuverá, amanheceu envolto por um clima de fé e confraternização na quarta-feira, 8 de outubro.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Ali, com o soar dos sinos, teve início uma programação especial dedicada aos idosos do município — um encontro que uniu espiritualidade, solidariedade e celebração da vida.

Entre os momentos mais simbólicos do dia, destacou-se a escolha da nova rainha da terceira idade, que viria a representar com graça e entusiasmo a força dessa geração.

Botuverá entre fé e celebração

A programação teve início pontualmente às 9h, com a celebração da Santa Missa presidida pelo pároco, padre Jaime Ludwig, marcando a abertura oficial das celebrações alusivas ao Mês dos Idosos e à campanha Outubro Rosa.

Nesse contexto, a atmosfera que tomou conta do local era de gratidão e alegria, simbolizando não apenas a força da fé, mas também a vitalidade de uma geração que segue iluminando a história de Botuverá com seu exemplo e ternura.

Botuverá em clima de festa

Com efeito, após o momento de oração, os participantes foram conduzidos a um espaço cuidadosamente preparado para o convívio e o entretenimento.

A tradicional roda da fortuna animou o público, entre risos e reencontros, até a hora do almoço, quando foi servido um cardápio preparado com dedicação e carinho.

Cada detalhe, das mesas enfeitadas às porções generosas, refletia então o cuidado dos organizadores em proporcionar um dia inesquecível.

Candidatas à realeza

Ademais, o ponto alto da tarde foi dedicado a um dos momentos mais aguardados do calendário da Associação dos Idosos de Botuverá — a escolha da rainha 2026.

Às 13h30, o salão recebeu aplausos e emoção com o início do desfile das sete candidatas — Laureci Bambinete, Maria Aparecida Krüger, Marta Fátima Rescarolli, Nair Dalmolini, Zulma Tabarelli, Maria Oraci Resini e Joanita Betinelli.

Sob aplausos entusiasmados e olhares atentos, cada uma das concorrentes demonstrou charme, simpatia e elegância, características que simbolizam a essência dessa realeza tão especial.

Sobretudo, a cerimônia evidenciou, nos semblantes das participantes, o orgulho em representar sua geração.

Em continuidade, o evento destacou valores que transcendem o conceito estético, como a valorização da trajetória de vida, os laços de amizade e o espírito comunitário.

Escolha da nova rainha

Quando o nome de Maria Oraci Resini foi anunciado como a grande vencedora, o salão se encheu de emoção.

O público levantou-se em aplausos, num tom ovacional que refletiu o reconhecimento e o carinho de todos os presentes.

A então rainha da terceira idade 2024/2025, Maria Salete de Souza, foi responsável por transmitir a faixa e a coroa à sua sucessora, em um gesto simbólico que emocionou os presentes.

Eleita pela comissão avaliadora e aclamada pela plateia, Maria Oraci recebeu os símbolos da realeza com visível emoção.

Com esse gesto, reafirmou-se então a continuidade de uma tradição que fortalece laços e inspira gerações.

Botuverá celebra com dança

Logo após o anúncio, foi servido um farto café, cuidadosamente preparado para os convidados.

Posteriormente, a tarde dançante trouxe ritmo e entusiasmo ao encerramento da programação, selando o evento com leveza e alegria compartilhada.

Músicas, risadas e passos de dança preencheram o salão, criando uma atmosfera leve e envolvente.

Com isso, gestos simples passaram a traduzir a felicidade coletiva de quem viveu um dia inteiramente dedicado à celebração da vida, da amizade e da alegria.

Com o desenrolar da programação, o evento reafirmou o papel da Associação dos Idosos de Botuverá como um espaço de convivência e valorização humana.

Cada detalhe, cuidadosamente pensado, refletia afeto e respeito por aqueles que seguem inspirando a comunidade com sua presença.

As lindas fotos

Por fim, a galeria de fotos com os momentos mais marcantes do evento encontra-se disponível após os anúncios, no fim desta edição.

As cenas disponíveis, pois, retratam a beleza, o encanto e a emoção de um dia que permanecerá na memória de Botuverá.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Formandos de 1980 do Colégio São Luiz então celebram reencontro em Brusque

2. GALERIA – Guabiruba então vive fim de semana festivo com a 4ª Biergartenplatz

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK