Botuverá fica de fora da primeira etapa de programa de moradias populares do governo de SC

A primeira etapa do programa de habitação Casa Catarina, do governo do estado, deixou Botuverá de fora. O município demonstrou interesse em aderir ao programa, mas não apresentou o terreno para receber as casas ao Executivo estadual até o momento.

De acordo com o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), a prefeitura analisa terrenos na parte alta da cidade, entre os bairros Lageado de Fora e Ribeirão do Ouro.

Na prática, conforme Victor, a prefeitura vai desapropriar um imóvel e depois ceder o espaço ao governo de SC. O estado ficará responsável pela construção de 12 casas.

“O terreno destinado às casas não pode ser em aclive, precisa ser plano. Em Botuverá, é um pouco complicado encontrar terrenos assim. Porém, temos três possibilidades em análise”, afirma.

Ao todo, 106 municípios catarinenses foram contemplados nesta primeira fase do programa. As cidades possuem até 10 mil habitantes, mesma característica de Botuverá, que, conforme o Censo 2022, conta com 5,3 mil moradores.

O prefeito relata que os municípios que foram contemplados já apresentaram terrenos para construção das casas. Ele afirma que, além de Botuverá, outras cidades pequenas ainda não possuem espaços para receber o programa habitacional.

“Já entregamos um ofício com nosso interesse de receber o programa”, garante. Victor estima que o governo do estado deve apresentar uma nova fase de anúncios do programa Casa Popular dentro de três meses.

Guabiruba não se enquadra no programa

O programa Casa Popular foi assunto também na Câmara de Vereadores da cidade vizinha Guabiruba, na semana passada. O presidente do Legislativo, Xande Pereira (PP), lamentou a ausência de Guabiruba no programa, em razão do modelo adotado pelo governo de SC.

Como a primeira etapa era destinada apenas a municípios de até 10 mil habitantes, Guabiruba ficou de fora. A tendência é que a cidade não seja contemplada também na segunda etapa, destinada a cidades entre 10 mil e 20 mil. Guabiruba conta com 24,5 mil moradores, segundo o Censo 2022.

“Hoje, temos cerca de 24 mil habitantes. Isso nos preocupa um pouco. Vamos acompanhar o Diário Oficial para verificar se Guabiruba pode ser contemplada”, disse Xande, apesar da baixa expectativa, já que a cidade não se enquadra naquilo que foi anunciado pelo governo catarinense.

O assunto foi discutido na Câmara pelos parlamentares em razão de cobranças dos moradores do município. O vereador Ique (PSD), que trouxe o assunto à tribuna, defendeu outras alternativas para que a comunidade que necessita de casas populares seja contemplada.

“No Lageado, foi comprado um terreno para construção de casas populares. Já fazem muitos anos. Vamos verificar também se há algum programa em nível federal. Seria muito importante para Guabiruba”, avalia.

