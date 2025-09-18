Há lugares em Botuverá que não apenas ocupam um espaço físico, mas permanecem vivos na memória de quem os conhece — como se fossem construídos por gestos, lembranças e histórias que se entrelaçam ao longo do tempo.
O Sítio do Nono Aldo, inserido na linda paisagem exposta no bairro Ourinho, é um desses refúgios.
Ali, um recanto marcado pela autenticidade do interior, se revela em plena sintonia com a chegada da primavera.
Um refúgio em Botuverá
Pertencente à tradicional família Barni, o sítio carrega em seu solo a marca de gerações. O senhor Aldo, já falecido, deixou não apenas a propriedade, mas um legado de simplicidade e beleza.
Assim, essa herança de simplicidade e beleza continua viva por meio de sua esposa, Anair — ainda residente no local — e dos filhos e netos que partilham o chão, o céu e a rotina encantadora.
Nesse recanto, o tempo avança em passos tranquilos, acompanhando galinhas, patos e outras aves que percorrem livremente os espaços abertos, como se soubessem que ainda é permitido viver sem pressa.
O ribeirão que contorna a propriedade não tem nome oficial, mas não precisa — sua presença é como a moldura de um quadro vivo, que enfeita e embala os dias com seu murmúrio constante.
A alma do interior de Botuverá
O sítio é um verdadeiro pomar em expansão. Laranjeiras, limoeiros, figueiras e maracujazeiros despontam entre os canteiros, agora ainda mais exuberantes com a chegada da primavera.
As flores, em profusão, parecem competir com o céu para ver quem colore mais.
Com efeito, a estrada de terra que leva até o sítio funciona como fio condutor da experiência e, pouco a pouco, prepara quem chega para um mergulho no mais genuíno do interior de Botuverá.
As lindas fotos
Para quem deseja sentir, mesmo à distância, a atmosfera única do Sítio do Nono Aldo, esta matéria é acompanhada por uma galeria de fotos cuidadosamente selecionada.
Cada imagem revela um fragmento da narrativa contida neste texto — não apenas na forma de registro, mas como convite à contemplação.
As cenas, exibidas após os anúncios, revelam de forma clara e objetiva toda a beleza, simplicidade e profundidade desse lugar.
Nesse contexto, os registros transmitem o que as palavras apenas iniciam e permitem compreender por que o Sítio do Nono Aldo não é apenas um lugar, mas uma experiência.
Botuverá em fotos
*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>
