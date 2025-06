Botuverá oferece EJA gratuitamente em parceria público-privada; matrículas estão abertas

A Prefeitura de Botuverá, em parceria com a indústria Calwer e o Sesi/Senai, está oferecendo vagas gratuitas para o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na etapa de ensino fundamental – anos finais. A iniciativa é aberta a toda a comunidade, não se restringindo apenas aos trabalhadores da indústria.

As matrículas seguem até o dia 30 de junho e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua João Morelli, número 134, no Centro de Botuverá.

As aulas terão início no dia 15 de julho, no período noturno, das 18h15 às 22h, na Escola Municipal Professora Maria Luiza da Silva Dias, no bairro Ribeirão do Ouro. A Prefeitura também garante transporte gratuito aos alunos.

O projeto é resultado da articulação entre o poder público, a iniciativa privada e o Sistema S, representado pelo Sesi e Senai. A parceria foi formalizada por meio da indústria Calwer, que viabilizou o convênio, mas o programa é estendido a toda a população interessada em retomar os estudos.

“Investir em educação é investir no futuro da nossa cidade. Essa oportunidade, fruto da união de esforços, permite que mais pessoas concluam seus estudos e estejam preparadas para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e da vida. A educação transforma, e é isso que buscamos para Botuverá”, destaca o prefeito Victor Wietcowsky.

Documentos necessários para matrícula:

Documento de identidade e CPF

Comprovante de residência

Histórico escolar de conclusão do ensino fundamental – anos iniciais

E-mail pessoal (obrigatório para cadastro no sistema)

Telefone para contato

A matrícula consiste na entrega e conferência dos documentos na Secretaria de Educação. O processo de cadastro definitivo é realizado diretamente no sistema do Sesi e Senai.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (47) 3251‑8528 ou acessar o site.

