Botuverá pede mais de R$ 60 milhões em compensações ao governo de SC para construção da barragem; veja lista

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), esteve em Florianópolis na semana passada e entregou uma lista com pedidos de compensação para construção da barragem no município. O custo das compensações ultrapassam R$ 60 milhões.

O documento foi entregue nas mãos do secretário de Proteção e Defesa Civil do estado, Mário Hildebrandt. A reunião aconteceu na sede da secretaria, no bairro Capoeiras. O ofício é destinado ao governador Jorginho Mello (PL).

Os pedidos são uma resposta do governo municipal e da comunidade do bairro Barra da Areia, que são críticos à construção da barragem. As compensações, caso acatadas pela gestão estadual, poderão mitigar problemas sociais e estruturais temidos pelo Executivo municipal e por moradores.

Confira a lista

– Nova estrada de 5 quilômetros, pavimentada, iluminada e com sistema de drenagem, ligando o bairro Ribeirão do Ouro e a localidade da Areia Baixa; custo estimado em R$ 7,5 milhões.

– Construção de três pontes (kits de transposição) na Areia Baixa; custo estimado em R$ 6 milhões.

– Manutenção e ampliação da rede elétrica em todo município; custo não divulgado.

– Reunião com moradores para informação da cota de cheia do reservatório da barragem, disponibilização de estudos geológicos da área, priorização a Botuverá em caso de abastecimento de água via barragem e para esclarecimento sobre finalidade da estrutura.

– Construção de posto de saúde no Ribeirão do Ouro; custo estimado em R$ 2 milhões.

– Aquisição de terreno e construção de creche no Ribeirão do Ouro; custo estimado em R$ 2,8 milhões.

– Ampliação da escola Professora Maria Luiza da Silva Dias, no Ribeirão do Ouro; custo estimado em R$ 1 milhão.

– Aquisição de terreno perto do local de construção da barragem para abrigar trabalhadores; custo estimado em R$ 1 milhão.

– Desviar a rodovia Pedro Merizio do Centro, por meio de acesso de 3,5 quilômetros pela margem esquerda do rio Itajaí-Mirim; custo estimado varia entre R$ 7,5 milhões e R$ 11 milhões.

– Construção de duas pontes em meio ao desvio viário; custo estimado em R$ 14 milhões.

– Pavimentação da estrada entre Botuverá e Vidal Ramos; custo estimado varia entre R$ 18 milhões e R$ 24 milhões.

– Construção de praça no bairro Barra da Areia; custo estimado em R$ 100 mil.

– Construção de praça no bairro Ribeirão do Ouro; custo estimado em R$ 200 mil.

– Construção de parque na área alagável da barragem; custo não divulgado.

– Criação de grupamento da Polícia Militar no Ribeirão do Ouro durante execução da obra.

– Implantação de quartel do Corpo de Bombeiros em Botuverá, com possível criação de grupamento no Ribeirão do Ouro.

– Agendamento de reunião para esclarecimento sobre pagamento de indenizações aos moradores afetados pela obra.

– Realização de avaliação imobiliária individualizada.

– Análise de impugnações por parte da comunidade de valores propostos referente à venda de terras.