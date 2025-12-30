Botuverá pode decretar situação de emergência em meio a fortes chuvas; turistas ficam ilhados em pousada

Botuverá pode decretar situação de emergência em meio às fortes chuvas desta terça-feira, 30. Segundo o prefeito Victor Wietcowsky (PP), a decisão sobre o decreto deve ser tomada nesta quarta-feira, 31. Os bairros Lageado Alto, Baixo e De Fora foram muito afetados.

Há turistas ilhados em uma pousada no Lageado Alto. Seriam quatro famílias. Os carros ficaram no outro lado do ribeirão, que está cheio e impede o acesso dos turistas aos seus veículos.

A prefeitura acionou servidores públicos que estavam de férias para restabelecer as estradas que foram danificadas após a chuva desta segunda-feira, 29. Os bairros atingidos foram Ribeirão Porto Franco, Sessenta e Águas Negras – estes também registraram danos nesta terça. Com o retorno das chuvas, a prefeitura deve acionar ainda mais servidores para serviços de recuperação quando o clima estabilizar.

“Passamos o dia todo restabelecendo as estradas. Agora, tudo o que deixamos em dia [foi danificado]. Foi pior do que a chuva desta segunda”, afirma Victor.

Segundo o chefe do Executivo, há ainda três famílias ilhadas no bairro Águas Negras. Houve o rompimento de uma galeria que permite a saída e entrada dos moradores de suas casas.

