Botuverá recebe mais uma edição do Super Sábado

O Núcleo de Botuverá da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza no sábado, 18, a edição do Super Sábado no município.

O evento, semelhante ao Sábado Fácil, acontece exclusivamente em Botuverá, na praça central da cidade, das 9h às 12h, com diversas atrações gratuitas para toda a família.

Para as crianças, haverá cama elástica, tobogã, distribuição de pipoca, pintura facial e a participação de personagem infantil.

No dia, também será possível realizar, de forma gratuita, o teste de acuidade visual e a limpeza dos óculos. A praça também terá apresentações musicais e de dança.

“Convido a população de Botuverá para participar do Super Sábado. O evento faz parte de uma série de ações que estamos desenvolvendo com o objetivo de fortalecer o comércio da nossa cidade. Teremos atrações para toda a família e esperamos todos para passar uma manhã diferente e movimentar o nosso comércio local”, destaca o coordenador do Núcleo de Botuverá da CDL Brusque, Daniel Dognini.

