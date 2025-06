Botuverá recebe R$ 54 mil para compra de equipamentos para estruturar Pronto Atendimento

O município de Botuverá foi contemplado com R$ 54,4 mil provenientes de penas pecuniárias do Fórum da Comarca de Brusque, que serão destinados à compra de equipamentos médico-hospitalares para o Pronto Atendimento Municipal.

Nas próximas semanas, terão início as reformas na UBS. O edital de credenciamento do serviço de Pronto Atendimento será publicado nos próximos meses. O projeto que garantiu a captação dos recursos foi elaborado em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o setor de Planejamento e Captação de Recursos da Prefeitura.

De acordo com a secretária de Saúde, Camila Granemann de Souza, a conquista é fundamental para o município.

“O nosso hospital de referência, o Hospital Azambuja, fica a cerca de 30 minutos da unidade de saúde do Centro. Com a implantação do Pronto Atendimento, vamos conseguir oferecer mais agilidade e qualidade no cuidado com a nossa população”, destacou.

A secretária também ressaltou que o recurso possibilitará a compra de equipamentos indispensáveis para a nova estrutura.

“Esse é um passo muito importante. O Pronto Atendimento vai ampliar a nossa capacidade de resposta em situações de urgência e emergência, fortalecendo a rede de saúde do município”, acrescentou.

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, celebrou a conquista. “Temos o compromisso de avançar, especialmente em áreas tão sensíveis como a saúde. A construção do nosso Pronto Atendimento vem sendo cuidadosamente planejada, e essa conquista é mais uma etapa importante. Quero agradecer ao Poder Judiciário, que, por meio das penas pecuniárias, nos permite transformar esses recursos em benefícios diretos para a nossa comunidade”, afirmou.

“A Prefeitura segue trabalhando na elaboração dos processos administrativos e na captação de novos recursos para viabilizar a obra e garantir que o Pronto Atendimento de Botuverá comece a operar dentro do prazo previsto”, informou a prefeitura em nota.

