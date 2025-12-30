Botuverá registra segundo maior volume de chuva de SC nas últimas três horas

Botuverá registrou o segundo maior volume de chuva de Santa Catarina nas últimas três horas. No período, foram contabilizados 64,8 mm. Nova Trento lidera o ranking estadual, com 82,8 mm. Os dados são da Defesa Civil.

Brusque aparece na quinta colocação, com 41,2 mm registrados no mesmo intervalo. Também figuram entre os municípios com maiores volumes José Boiteux, com 49,8 mm, e Blumenau, com 47 mm.

Diante do cenário, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de chuva de curtíssimo prazo para a região de Brusque. Além do município, estão na área vermelha do mapa Botuverá, Nova Trento e Canelinha. O aviso foi encaminhado por celular.

O alerta é válido até às 20h23, podendo haver variação conforme as condições meteorológicas. A Defesa Civil estadual aponta risco de chuva persistente de forte intensidade, com raios, além da possibilidade de alagamentos e enxurradas.