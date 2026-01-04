Entre as paisagens preservadas do interior do Vale do Itajaí, Botuverá reafirma sua relevância no contexto ambiental, reunindo cenários naturais que ajudam a definir a identidade do município.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Inserida nesse panorama, a edição apresenta registros que evidenciam cenários ainda distantes dos eixos urbanos, onde a ocupação humana permanece discreta.

Nesse conjunto, a água exerce papel determinante. Botuverá abriga um número expressivo de cachoeiras distribuídas por vales, encostas e trechos de mata fechada.

Tal diversidade consolida o município como um dos territórios da região em que os recursos hídricos moldam a paisagem de forma notável.

Essa condição contribui não apenas para o aspecto visual, mas também à preservação de ecossistemas sensíveis.

Botuverá preserva cachoeira

Dentro desse contexto mais amplo, a edição então direciona o olhar para uma cachoeira situada em uma área rural, no bairro Lageado Baixo.

O ponto retratado se destaca por uma queda d’água com cerca de 60 metros de altura, projetada de forma contínua sobre formações rochosas, conferindo imponência ao cenário.

A regularidade do fluxo mantém o som constante das águas no ambiente, enquanto a qualidade do recurso hídrico, reconhecida por sua pureza, indica um ecossistema ainda pouco impactado por intervenções humanas.

Botuverá preserva suas matas

Outro aspecto relevante está associado à cobertura vegetal do entorno. O lugar integra um conjunto ambiental sensível, no qual o manto verde exerce função estruturante na composição da paisagem.

Estabelecido em território vinculado ao Parque Nacional da Serra do Itajaí, o espaço é envolvido por floresta contínua, condição que favorece a preservação do bioma e a manutenção do equilíbrio ambiental.

Por integrar uma propriedade particular, o acesso então ocorre de forma restrita e controlada, fator que tem colaborado para a conservação do cenário ao longo do tempo.

A existência de espaços como este evidencia a riqueza natural presente no interior de Botuverá, muitas vezes pouco conhecida, inclusive, por moradores da própria cidade.

As belas fotos

Ao fim da leitura, após os anúncios, a edição apresenta uma galeria dedicada às imagens da cachoeira localizada no bairro Lageado Baixo.

Os registros, pois, ampliam o olhar sobre o cenário retratado, evidenciando detalhes da queda d’água e do ambiente natural que a envolve.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Botuverá então entra em 2026 mostrando a cachoeira que marcou gerações

2. Guabiruba então abriga área privada onde riacho e pedras definem o cenário

Botuverá vista no Lageado Baixo

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK