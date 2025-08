Entre as paisagens interioranas de Botuverá, emerge uma história que cativa não apenas pela dedicação especial aos cavalos, mas, sobretudo, na forma como um antigo laço afetivo se converteu em um projeto que transcende gerações.

Por trás desse legado está a trajetória de Frank Onorio Comandolli, que encontrou nesta atividade a eloquente continuação de um amor profundamente enraizado na infância.

Infância em Botuverá

Criado no campo, acompanhou de perto a rotina do pai, Francisco Comandolli, cuja vida era marcada pelo vínculo com a terra.

Ele mantinha cavalos — alguns usados nas cavalgadas — e se dedicava à criação de gado, prática comum entre famílias rurais.

Foi nesse autêntico ambiente interiorano, no bairro Salto Águas Negras, que Frank forjou a relação afetiva e respeitosa com os equinos — uma paixão que, anos mais tarde, ganharia contornos ainda mais duradouros e estruturados.

Nova etapa em Botuverá

Com efeito, em 2018, impulsionado pelo desejo de transformar o antigo vínculo com os cavalos em um empreendimento significativo, Frank deu início a uma nova e promissora etapa ao lançar o Haras Comandolli.

Ao lado do primo Cleiton Comandolli, e com o incentivo fundamental de seu pai, ele começou adquirindo algumas éguas da renomada raça Mangalarga Marchador — uma escolha que, rapidamente, definiria os rumos e o padrão de excelência da criação.

Ao longo dos anos, a propriedade não apenas ganhou estrutura, mas também passou a investir em tecnologias de ponta para aprimorar o potencial genético dos animais.

Assim, uma central de embriões foi implantada, com foco tanto no aprimoramento do próprio rebanho quanto na produção especializada, demonstrando o compromisso com a inovação.

Atualmente, cerca de 35 animais compõem o plantel sob cuidados diretos; no entanto, somando-se as parcerias e sociedades estabelecidas ao longo do caminho, o número de exemplares ultrapassa a marca de 40.

Cavalos de prestígio

É importante ressaltar, pois, que todos os cavalos pertencem à tradicional raça Mangalarga Marchador, reconhecida pela docilidade e pela marcha confortável.

Essas características, por sinal, são amplamente valorizadas em exposições e competições — eventos dos quais os cavalos da criação já participaram com notável sucesso e distinção.

Mais do que meros números ou conquistas acumuladas, o projeto então representa o reencontro genuíno de Frank com suas mais profundas raízes.

O que começou como uma simples lembrança afetiva da infância transformou-se em uma história de dedicação inabalável e continuidade familiar, reafirmando o vínculo perene entre homem, campo e animal.

Botuverá e seus cavalos

