No tranquilo bairro Gabiroba, em Botuverá, onde o tempo segue seu próprio ritmo, uma tradição silenciosa atravessa gerações, preservada com zelo e respeito, mantendo viva a essência de viver em harmonia com a terra e o ciclo da vida.

É ali, em meio a belas paisagens e um cotidiano guiado pela simplicidade, que o queijo artesanal, feito por Sonia Bianchessi, então ganha protagonismo.

Muito mais que um alimento, ele representa um elo com o passado, que se transforma em uma celebração do presente e, ao mesmo instante, um gesto de amor.

Tradição rural em Botuverá

Feito com leite fresco, extraído logo ao romper da aurora, o queijo é preparado com técnicas aprendidas dentro da própria família Bianchessi e aprimoradas com a experiência diária.

A cada manhã, antes mesmo de o sol aquecer as primeiras folhas do entorno, Sonia inicia um processo que exige paciência, atenção e sensibilidade.

O coalho, o ponto certo da massa, a prensagem e o descanso — cada etapa é conduzida com precisão e um toque de carinho que só os olhos acostumados à lida no campo conseguem oferecer.

O resultado é um queijo de sabor marcante, textura inconfundível e identidade própria.

Afeto partilhado

Não se trata de um produto à venda, tampouco de algo feito em escala. É um bem de família, destinado ao consumo dos que ali vivem e, em momentos especiais, partilhado com vizinhos, parentes ou amigos próximos.

Essa partilha, feita sem alarde, carrega consigo mais que alimento — leva afeto, memória e o calor das relações verdadeiras.

Mesmo com toda a qualidade e reconhecimento entre quem já teve a sorte de provar, o queijo permanece fora do comércio.

A essência rural de Botuverá

A produção do queijo, no entanto, é apenas uma das muitas expressões de uma vida pautada pelo trabalho no campo. Junto de seu esposo, Marcos, Sonia cultiva muito mais que alimentos.

A rotina do casal gira em torno da terra: lavouras, criação de animais, cuidados diários que alimentam não apenas o corpo, mas também o espírito.

Tudo o que precisam vem dali — o supermercado é apenas um complemento esporádico para o que não pode ser cultivado ou produzido.

Na propriedade, o dia então começa cedo e termina ao cair da noite, com o sentimento de missão cumprida.

A fartura que vem da terra abastece a mesa com hortaliças frescas, ovos, produtos derivados do milho, carnes e tantos outros itens que fazem parte da alimentação da família Bianchessi.

Mas é o queijo, feito com tanta dedicação, que se destaca como símbolo maior desse modo de vida.

A riqueza do simples

Distante do agito urbano e das pressões da vida acelerada, Marcos e Sonia encontraram no campo um refúgio que não trocariam por nenhuma oferta tentadora.

É ali, no seu pequeno paraíso rural, que se sentem realizados, conectados àquilo que realmente importa.

Em um tempo em que tudo parece girar mais rápido do que deveria, a história da família Bianchessi, pois, convida à contemplação.

E mostra, de forma serena, que a verdadeira prosperidade pode ser encontrada nos gestos simples, no trabalho com propósito e no prazer de ver um queijo nascer das próprias mãos.

Botuverá vista nos Bianchessi

*Créditos: Sonia Bianchessi >>

