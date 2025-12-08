Botuverá suspende aulas nesta terça-feira devido à passagem de ciclone

A Prefeitura de Botuverá cancelou as aulas da rede municipal nesta terça-feira, 9, devido à passagem de um ciclone prevista pela Defesa Civil. A medida abrange tanto a educação infantil (creches) quanto o ensino fundamental.

A decisão segue orientações da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, que emitiu alerta para as próximas horas, indicando a possibilidade de tempestades, chuvas intensas, granizo e ventos fortes na região, com a passagem do ciclone.

Segundo o município, a suspensão das atividades tem como objetivo garantir a segurança de estudantes, profissionais da educação e famílias, diante das condições adversas previstas.

A administração municipal orienta que a população acompanhe os canais oficiais de informação e adote medidas preventivas.

