Botuverá terá orçamento de quase R$ 50 milhões para o ano de 2026

A Câmara de Botuverá aprovou o projeto de lei que estabelece o orçamento do município para 2026, estimado em R$ 49.501.423,14.

Neste ano, o orçamento havia sido fixado em R$ 45.560.000,00. Segundo a prefeitura, a administração deve encerrar 2025 com um superávit de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

As secretarias que mais consumirão recursos do orçamento de Botuverá são Educação, Obras e Serviços Urbanos e Saúde. Juntas, elas somam R$ 29.461.273,29, o equivalente a quase 60% de todo o orçamento.

“No processo de definição dos valores, nos baseamos no orçamento deste ano e projetamos o PPA (Plano Plurianual) para os próximos quatro anos baseado na inflação do relatório Focus, que calcula o aumento da inflação nos próximos anos, para a gente aumentar a receita também baseado nisso”, explicou o prefeito Victor Wietcowsky.

A Secretaria de Saúde terá uma redução de cerca de R$ 300 mil em relação ao orçamento atual. De acordo com o prefeito, a diminuição será recompensada com as emendas estaduais e federais que o município receberá, para que a administração não precise utilizar de seu recurso próprio, podendo investir em outras áreas.

Além das áreas de Saúde e Educação, Wietcowsky destacou o reforço no orçamento das pastas de Obras e Agricultura, devido às características rurais de Botuverá, como a quantidade de pequenas propriedades e as extensas estradas de chão.

Segundo ele, o município se prepara para desapropriar um terreno destinado à construção de uma nova escola, mas o investimento deve ser feito por meio de convênio com o governo do estado, o que reduz o impacto sobre o orçamento municipal.

“Como a gente sempre fala na contabilidade, um dos princípios é a prudência, então a gente nunca pode “superavitar” um orçamento, sem ter uma base legal, então a gente foi prudente nisso”, finalizou Victor.

Após receber três emendas, o projeto foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira, e ainda precisa passar por uma segunda votação antes de ser sancionado.

