Localizado no interior de Botuverá, o bairro Lageado Alto reúne características que o diferenciam no contexto regional. O conjunto dessas particularidades está ligado ao processo de colonização italiana, ocorrido no século XIX
O espaço preserva, de forma consistente, aspectos históricos, culturais e ambientais ligados à formação do município.
Essa combinação contribui para a consolidação de uma identidade própria, reconhecida pela comunidade local e preservada ao longo das gerações.
Botuverá entre cultura e natureza
Inserido em área de relevo acentuado e próximo ao Parque Nacional da Serra do Itajaí, o Lageado Alto apresenta ocupação contida.
Nesse cenário, a convivência entre os moradores e a paisagem natural ocorre de maneira equilibrada, com áreas de mata preservada e cursos d’água integrados ao território.
Por sua vez, a influência da cultura italiana permanece perceptível no cotidiano.
O sotaque herdado dos primeiros moradores, com traços do dialeto bergamasco, ainda se manifesta nas conversas de parte da população.
Esse elemento, pois, reforça a preservação de costumes e contribui para a manutenção da identidade cultural local.
Trata-se de um patrimônio imaterial que atravessou gerações e segue integrado à rotina comunitária, sobretudo nas relações sociais e familiares.
Botuverá entre raízes arquitetônicas
A herança histórica também se expressa na arquitetura. Residências antigas, muitas delas construídas com técnicas tradicionais e materiais disponíveis à época da colonização, permanecem preservadas e em uso.
Essas edificações, de linhas simples e funcionais, compõem um conjunto representativo das origens do lugar e ajudam então a compreender o processo de formação de Botuverá.
A conservação dessas construções reflete não apenas o valor histórico atribuído ao patrimônio, mas também o vínculo dos moradores com a própria memória coletiva.
Tradições vivas no cotidiano
Com efeito, os costumes italianos continuam integrados à vida cotidiana. A culinária típica, transmitida no ambiente familiar, mantém receitas e modos de preparo tradicionais, reforçando a continuidade cultural.
Além do aspecto histórico e cultural, a natureza exerce papel determinante na configuração do Lageado Alto.
A proximidade com a Serra do Itajaí assegura um cenário de vegetação densa, com áreas de mata nativa bem conservadas e cursos d’água que atravessam a região.
Riachos e cachoeiras se destacam na paisagem, contribuindo para a tranquilidade que caracteriza o ambiente.
As estradas rurais que cortam a localidade dão acesso a essas áreas naturais, em um contexto marcado pelo silêncio, pela baixa interferência urbana e pelo predomínio de atividades agrícolas.
A ocupação humana, distribuída de forma espaçada, favorece a manutenção desse equilíbrio ambiental, reduzindo impactos mais intensos sobre o ecossistema.
História e convivência
Sobretudo, o Lageado Alto se consolida como um exemplo de preservação integrada, no qual cultura, história e natureza coexistem de forma harmoniosa.
A hospitalidade dos moradores, associada a um modo de vida mais tranquilo, reflete então a valorização das relações pessoais e o respeito às tradições herdadas.
Botuverá vista no Lageado Alto
*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>
