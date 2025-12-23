BR-101 está com filas na tarde desta terça-feira; confira pontos

Há filas na BR-101 na tarde desta terça-feira, 23. As informações foram atualizadas pela Arteris, concessionária da rodovia, até às 16h20. Os congestionamentos ocorrem pelo alto fluxo de veículos, acidente e pane.

O fluxo é normal no Contorno Viário da Grande Florianópolis, na BR-116 e na chamada Serra de Curitiba, a BR-376. As três rodovias também são administradas pela Arteris.

Acidente em Itapema

Um acidente no km 145 da BR-101, sentido norte, em Itapema, interdita a faixa da esquerda. No local, há fila de veículos de 4 quilômetros. Equipes da concessionária realizam atendimento.

Alto fluxo de veículos

Há fila também no sentido sul da BR-101 do km 98 ao km 126, entre Balneário Piçarras e Itajaí. O congestionamento ocorre devido ao alto fluxo de veículos que transitam pelo Litoral Norte nesta terça-feira.

Pane mecânica perto de Florianópolis

Uma pane mecânica em um veículo gerou interdição da faixa central da BR-101, no km 205, em São José. No local, há uma alça de acesso a Florianópolis, a principal para chegar à capital do estado. Há fila de 1 quilômetro.

