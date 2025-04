BR-101 no Morro dos Cavalos é liberada após 16h de interdição por explosão de caminhão-tanque

A BR-101, no trecho do Morro dos Cavalos, em Palhoça, foi totalmente liberada por volta das 5h desta segunda-feira, 7, após acidente envolvendo um caminhão-tanque que tombou, explodiu e as chamas atingiram outros 27 veículos no início da tarde de domingo, 6.

Ao longo da madrugada, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, junto aos demais órgãos, realizou o destombamento do caminhão-tanque causador do acidente e a limpeza da pista. Alguns veículos queimados ainda estão no acostamento da rodovia.

O trânsito segue lento com filas em alguns pontos. O CBMSC orienta que os motoristas sigam com cautela, pois, devido à proporção do acidente, detritos ainda podem estar espalhados pela pista.

O acidente

Por volta das 13h, um caminhão tanque que transportava combustível tombou na pista. A carga acabou explodindo e o líquido, junto com as chamas, atingiram outros 27 veículos, sendo 24 carros e 3 carretas.

No total, cinco pessoas ficaram feridas no acidente. O motorista do caminhão-tanque e sua esposa tiveram 30% e 20% do corpo queimados, respectivamente. O casal foi encaminhado para a UPA da Pinheira.

Outras três pessoas, que estavam dentro dos veículos que foram destruídos, também tiveram queimaduras de 1° a 3° grau e foram transportadas por ambulância.

